Uma mulher foi presa em flagrante após matar o próprio filho, de 3 anos, depois de uma discussão por mensagens com a cunhada. À polícia, ela confessou o crime e afirmou que estava embriagada e tomada pela raiva no momento do ataque. A criança foi identificada como Gustavo.
O crime ocorreu em Icém, no interior de São Paulo. Segundo o relato da autora, a discussão começou durante uma troca de mensagens, quando a cunhada teria a chamado de “psicopata”, o que a deixou emocionalmente abalada.
Ainda de acordo com o depoimento, a mulher ingeriu bebidas alcoólicas após a briga. Em seguida, decidiu atacar o filho enquanto ele dormia.
A mãe confessou que desferiu vários golpes com um canivete contra a criança e tentou asfixiá-la. O menino não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Militar foi acionada e prendeu a mulher em flagrante. O caso foi registrado na delegacia da região e segue sob investigação da Polícia Civil.