Um grave acidente envolvendo vários veículos foi registrado na noite desta terça-feira (16) na Rodovia dos Tamoios, na saída do túnel, no sentido Caraguatatuba, e mobiliza equipes de resgate e atendimento na pista.

De acordo com informações preliminares, a colisão ocorreu logo após a saída do túnel da Tamoios e envolveu mais de um veículo. Equipes de resgate foram acionadas e atuam no atendimento às vítimas e na sinalização do trecho para garantir a segurança dos motoristas que trafegam pela rodovia.