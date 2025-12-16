17 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

ACIDENTE NA REGIÃO

URGENTE: Grave acidente na Tamoios; resgate socorre feridos; VEJA

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um grave acidente envolvendo vários veículos foi registrado na noite desta terça-feira (16) na Rodovia dos Tamoios, na saída do túnel, no sentido Caraguatatuba, e mobiliza equipes de resgate e atendimento na pista.

De acordo com informações preliminares, a colisão ocorreu logo após a saída do túnel da Tamoios e envolveu mais de um veículo. Equipes de resgate foram acionadas e atuam no atendimento às vítimas e na sinalização do trecho para garantir a segurança dos motoristas que trafegam pela rodovia.

Até a última atualização, a ocorrência seguia em andamento e não havia confirmação oficial sobre o número de feridos nem sobre interdições totais ou parciais da via. O fluxo de veículos apresenta lentidão no trecho, especialmente no sentido Caraguatatuba.

A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização e, se possível, evitem a região até a normalização do tráfego.

*Matéria em atualização

