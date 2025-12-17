O corpo de um homem apontado como principal suspeito de assassinar a empresária e pescadora Isabel Simplício, conhecida como “Bebel Aventureira”, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (10). A vítima apresentava marcas de tiros e sinais de execução. Ninguém foi preso até o momento.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu em um ramal do bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. O homem foi identificado como José Brito, que tinha perfurações nos olhos e ferimentos causados por disparos de arma de fogo na cabeça.
A localização do corpo aconteceu menos de 24 horas após a polícia encontrar o cadáver de Bebel, de 52 anos, no sítio onde ela morava, na zona rural da capital amazonense. A empresária era mãe da influenciadora Isabelly Aurora.
Segundo a investigação, Bebel foi encontrada com sinais de espancamento, enforcamento e ferimentos profundos nos olhos provocados por faca. A polícia apura que ela mantinha um relacionamento com José Brito havia cerca de um ano.
De acordo com policiais que atenderam a ocorrência, José foi morto com quatro tiros na cabeça e um nas costas. O corpo foi localizado após denúncias anônimas que indicavam a possível fuga dele para a região do Tarumã.
O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo ainda pela manhã. A Polícia Civil investiga se a execução tem ligação direta com o feminicídio de Bebel ou se há participação de outras pessoas no crime. Nenhuma hipótese foi descartada.