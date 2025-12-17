O corpo de um homem apontado como principal suspeito de assassinar a empresária e pescadora Isabel Simplício, conhecida como “Bebel Aventureira”, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (10). A vítima apresentava marcas de tiros e sinais de execução. Ninguém foi preso até o momento.

O caso ocorreu em um ramal do bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. O homem foi identificado como José Brito, que tinha perfurações nos olhos e ferimentos causados por disparos de arma de fogo na cabeça.