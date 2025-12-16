Uma jovem de 28 anos foi encontrada morta dentro da própria residência no último domingo (14). A vítima, identificada como Larissa Amaral, apresentava sinais de violência, estava nua e tinha ferimentos compatíveis com perfurações. O caso é tratado como feminicídio.

O crime ocorreu em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O corpo foi localizado no quarto da casa onde Larissa morava, sobre uma cama, com o rosto inchado e marcas evidentes de agressão.