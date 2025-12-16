17 de dezembro de 2025
FEMINICÍDIO

Larissa é achada morta e sem roupa no quarto

Por Da Redação | Águas Lindas de Goiás (DF)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Larissa Amaral foi achada sem vida
Larissa Amaral foi achada sem vida

Uma jovem de 28 anos foi encontrada morta dentro da própria residência no último domingo (14). A vítima, identificada como Larissa Amaral, apresentava sinais de violência, estava nua e tinha ferimentos compatíveis com perfurações. O caso é tratado como feminicídio.

O crime ocorreu em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O corpo foi localizado no quarto da casa onde Larissa morava, sobre uma cama, com o rosto inchado e marcas evidentes de agressão.

Informações preliminares apontam que a vítima pode ter sido estuprada, espancada e assassinada. O principal suspeito é Joselmir Miranda Silva, de 33 anos, marido da tia de Larissa, que não foi encontrado após o crime.

A Polícia Militar de Goiás foi acionada e atendeu a ocorrência. Após a constatação da morte, o local foi isolado para os trabalhos da perícia.

A investigação está a cargo da Polícia Civil de Goiás. O suspeito segue foragido, e a polícia pede que informações sobre o paradeiro dele sejam repassadas pelos telefones 197, da Polícia Civil, ou 190, da Polícia Militar.

