Um homem de 19 anos é procurado pela polícia após matar a tiros sua companheira, de 21 anos, na madrugada desta terça-feira (16); O autor dos disparos fugiu em uma motocicleta, conduzida por um comparsa ainda não identificado.

O crime ocorreu na rua Vitória, no bairro Parque do Horto, em Hortolândia, no interior de São Paulo. A Polícia Militar (PM) foi chamada para o atendimento da ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou a vítima já sem vida. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito no local.