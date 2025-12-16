Um homem de 19 anos é procurado pela polícia após matar a tiros sua companheira, de 21 anos, na madrugada desta terça-feira (16); O autor dos disparos fugiu em uma motocicleta, conduzida por um comparsa ainda não identificado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime ocorreu na rua Vitória, no bairro Parque do Horto, em Hortolândia, no interior de São Paulo. A Polícia Militar (PM) foi chamada para o atendimento da ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou a vítima já sem vida. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito no local.
Testemunhas relataram que o homem disparou contra a mulher e, em seguida, fugiu com a ajuda de outro indivíduo. Até o momento, nenhum dos envolvidos foi localizado pela polícia.
A ocorrência foi registrada na Delegacia de Hortolândia, e a Polícia Civil segue com as investigações para identificar e prender o autor do feminicídio. O crime é tratado como feminicídio, e o suspeito responderá pelas circunstâncias do caso.