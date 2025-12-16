17 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Matou a tiros a companheira de 21 anos e fugiu

Por Da Redação | Hortolândia (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Matou a tiros a companheira de 21 anos e fugiu
Matou a tiros a companheira de 21 anos e fugiu

Um homem de 19 anos é procurado pela polícia após matar a tiros sua companheira, de 21 anos, na madrugada desta terça-feira (16); O autor dos disparos fugiu em uma motocicleta, conduzida por um comparsa ainda não identificado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu na rua Vitória, no bairro Parque do Horto, em Hortolândia, no interior de São Paulo. A Polícia Militar (PM) foi chamada para o atendimento da ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou a vítima já sem vida. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito no local.

Testemunhas relataram que o homem disparou contra a mulher e, em seguida, fugiu com a ajuda de outro indivíduo. Até o momento, nenhum dos envolvidos foi localizado pela polícia.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Hortolândia, e a Polícia Civil segue com as investigações para identificar e prender o autor do feminicídio. O crime é tratado como feminicídio, e o suspeito responderá pelas circunstâncias do caso.