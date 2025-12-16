17 de dezembro de 2025
LUTO

'Te amaremos até a eternidade'; adeus dona Maria, 77 anos

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Maria Luiza de Souza,
Maria Luiza de Souza,

Maria Luiza de Souza, morreu em Jacareí aos 77 anos nesta última segunda-feira (15). Ela foi sepultada na tarde desta terça (16), no Cemitério Campo da Saudade, no Avareí.

Muito querida, dona Maria deixou os familiares de luto. Nas redes sociais, o clima era de tristeza, mas também de boas lembranças de uma pessoa que deixou diversas lições positiva.

Regiane Souza Fernandes, filha de Dona Maria, não escondeu a tristeza. "Minha amada mãezinha !! Descasou de toda dor mas a saudade é eterna. Te amaremos até a eternidade!", escreveu.

Kahh Emerick Melquiades desejou força aos familiares. "Meus sentimentos. Que Deus possa confortar o coração de toda família e amigos", disse.

