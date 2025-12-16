Maria Luiza de Souza, morreu em Jacareí aos 77 anos nesta última segunda-feira (15). Ela foi sepultada na tarde desta terça (16), no Cemitério Campo da Saudade, no Avareí.

Muito querida, dona Maria deixou os familiares de luto. Nas redes sociais, o clima era de tristeza, mas também de boas lembranças de uma pessoa que deixou diversas lições positiva.