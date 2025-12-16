O corpo de uma médica anestesiologista de 32 anos foi encontrado dentro de um freezer no último domingo (14). A vítima foi identificada como Helen Massiell Garay Sánchez, que deixa dois filhos. O caso foi descoberto após funcionários localizarem o cadáver durante o expediente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O episódio ocorreu em uma unidade da rede Dollar Tree, em Miami, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Polícia de Miami-Dade, Helen entrou na loja na noite anterior, mas não chegou a efetuar compras.