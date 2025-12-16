O corpo de uma médica anestesiologista de 32 anos foi encontrado dentro de um freezer no último domingo (14). A vítima foi identificada como Helen Massiell Garay Sánchez, que deixa dois filhos. O caso foi descoberto após funcionários localizarem o cadáver durante o expediente.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O episódio ocorreu em uma unidade da rede Dollar Tree, em Miami, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Polícia de Miami-Dade, Helen entrou na loja na noite anterior, mas não chegou a efetuar compras.
As investigações preliminares indicam que a médica teve acesso a uma área restrita aos funcionários, onde ficava o freezer. De acordo com a polícia, ela não foi vista deixando o local após a entrada.
Até o momento, as autoridades informaram que não há indícios de crime. Não foram encontrados sinais de violência nem evidências de que a vítima tenha sido forçada a entrar no equipamento.
Apesar disso, o caso segue sob apuração. A polícia busca esclarecer como Helen conseguiu acessar o setor interno da loja e de que maneira acabou presa dentro do freezer.
Natural da Nicarágua, Helen Massiell Garay Sánchez era anestesiologista e atuava na área de cardiopatias congênitas. Familiares e amigos organizaram uma campanha de arrecadação na plataforma GoFundMe para custear o traslado do corpo ao país de origem e as despesas do funeral.
Em nota, a família descreveu a médica como uma mãe dedicada, que trabalhava intensamente para sustentar os filhos, que vivem na Nicarágua. “Ela levou esperança e cura a inúmeras crianças e famílias”, afirmaram.