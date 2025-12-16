A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, na tarde desta terça-feira (16), alertas de chuva forte para municípios do Litoral Norte, principalmente São Sebastião, devido à atuação de áreas de instabilidade que provocaram precipitação intensa, persistente e acompanhada de raios e ventos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Por meio do sistema de Cell Broadcast, a população recebeu orientações de autoproteção. Em São Sebastião, o alerta foi enviado às 16h35, indicando chuva forte se deslocando para o município e cidades do entorno, com recomendação para que moradores buscassem abrigo e evitassem áreas de risco.