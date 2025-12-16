A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, na tarde desta terça-feira (16), alertas de chuva forte para municípios do Litoral Norte, principalmente São Sebastião, devido à atuação de áreas de instabilidade que provocaram precipitação intensa, persistente e acompanhada de raios e ventos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
Por meio do sistema de Cell Broadcast, a população recebeu orientações de autoproteção. Em São Sebastião, o alerta foi enviado às 16h35, indicando chuva forte se deslocando para o município e cidades do entorno, com recomendação para que moradores buscassem abrigo e evitassem áreas de risco.
Os volumes de chuva registrados nas últimas 12 horas reforçam a intensidade do evento meteorológico na região. Em São Sebastião, o bairro Toque-Toque Pequeno acumulou 112 milímetros de chuva até as 18h15, o maior índice registrado no Estado no período. Outros municípios do Litoral Norte também apresentaram volumes significativos, como Bertioga, com 38 milímetros no Jardim Lido, Ubatuba, com 37 milímetros na Praia Dura, e Ilhabela, com 15 milímetros na região da Armação.
A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas no Litoral Norte e orienta a população a acompanhar os comunicados oficiais, evitar deslocamentos desnecessários durante temporais e redobrar a atenção em áreas suscetíveis a alagamentos, deslizamentos e queda de árvores.