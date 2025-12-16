17 de dezembro de 2025
COMBATE AO CRIME

Deic flagra estufas de 'droga gourmet' em Taubaté; homem é preso

Por Da redação | Taubaté
Deic/Divulgação

A Polícia Civil flagrou estufas usadas para o cultivo de maconha de alto padrão (conhecida como “gourmet”) no Vale do Paraíba e prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas durante operação da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, nesta terça-feira (16).

Policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão que resultaram na prisão de um suspeito e na localização de estufas de cultivo de maconha no bairro Chácaras Belo Horizonte. A ação é desdobramento de investigação que apontava a venda de drogas de alta qualidade, como flor de maconha e haxixe.

O investigado foi abordado no centro da cidade. Na mochila, os policiais encontraram porções de flor de maconha e de haxixe já embaladas e prontas para a venda.

Em seguida, outra equipe foi até uma chácara indicada no mandado judicial, onde localizou estufas com diversas plantas de maconha, iluminação em LED, sistema de irrigação automática e equipamentos utilizados no cultivo hidropônico.

No local, foram apreendidos porções a granel de haxixe e de flor de maconha, vários pés de maconha híbrida, um veículo Fiat Mobi, três timers, duas balanças, painéis de LED e depuradores de ar. Todo o material foi recolhido para perícia.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça.

