A Polícia Civil flagrou estufas usadas para o cultivo de maconha de alto padrão (conhecida como “gourmet”) no Vale do Paraíba e prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas durante operação da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, nesta terça-feira (16).

Policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão que resultaram na prisão de um suspeito e na localização de estufas de cultivo de maconha no bairro Chácaras Belo Horizonte. A ação é desdobramento de investigação que apontava a venda de drogas de alta qualidade, como flor de maconha e haxixe.