A Polícia Civil flagrou estufas usadas para o cultivo de maconha de alto padrão (conhecida como “gourmet”) no Vale do Paraíba e prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas durante operação da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, nesta terça-feira (16).
Policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão que resultaram na prisão de um suspeito e na localização de estufas de cultivo de maconha no bairro Chácaras Belo Horizonte. A ação é desdobramento de investigação que apontava a venda de drogas de alta qualidade, como flor de maconha e haxixe.
O investigado foi abordado no centro da cidade. Na mochila, os policiais encontraram porções de flor de maconha e de haxixe já embaladas e prontas para a venda.
Em seguida, outra equipe foi até uma chácara indicada no mandado judicial, onde localizou estufas com diversas plantas de maconha, iluminação em LED, sistema de irrigação automática e equipamentos utilizados no cultivo hidropônico.
No local, foram apreendidos porções a granel de haxixe e de flor de maconha, vários pés de maconha híbrida, um veículo Fiat Mobi, três timers, duas balanças, painéis de LED e depuradores de ar. Todo o material foi recolhido para perícia.
O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça.