Uma colisão entre uma carreta e um veículo utilitário interditou totalmente a Rodovia Presidente Dutra, no km 74, em Aparecida, no sentido Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (16). O acidente ocorreu por volta das 16h58.

Segundo informações da Concessionária RioSP e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão lateral entre os dois veículos. Com o impacto, a carreta ainda atingiu a mureta central da rodovia. Apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de vítimas.