A Polícia Militar prendeu, na tarde desta segunda-feira (16), um indivíduo procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de entorpecentes, no município de Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo.

De acordo com a corporação, policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionados pelo Fórum de Ubatuba após a informação de que um homem procurado estaria presente na 3ª Vara Criminal. A equipe se deslocou até o local, onde localizou o suspeito.

