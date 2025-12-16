17 de dezembro de 2025
Polícia Militar prende procurado da Justiça em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
A Polícia Militar prendeu, na tarde desta segunda-feira (16), um indivíduo procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de entorpecentes, no município de Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo.

De acordo com a corporação, policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionados pelo Fórum de Ubatuba após a informação de que um homem procurado estaria presente na 3ª Vara Criminal. A equipe se deslocou até o local, onde localizou o suspeito.

Após consulta aos dados criminais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de entorpecentes. Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado ao Distrito Policial.

A ocorrência foi registrada e o indivíduo, de 48 anos, permaneceu preso à disposição da Justiça.

