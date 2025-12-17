A RMVale registrou a morte de 150 motociclistas em acidentes de trânsito neste ano, entre os meses de janeiro e novembro, o maior volume de óbitos da série histórica do Infosiga para o mesmo período desde 2015.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Nem mesmo os dois primeiros anos da série histórica (2015-2016), que acumulam mais mortes no ano todo, tiveram mais motociclistas mortos do que em 2025, respectivamente 140 e 111.
Antes de 2025, o período de 11 meses mais mortal foi no ano passado, com 149 vítimas entre os motociclistas, 42% da totalidade para o período: 357 óbitos.
Neste ano, os motociclistas repetem o percentual de 42% de participação entre as 358 mortes no trânsito na região. Ou seja, a categoria se aproxima de representar a metade dos óbitos em acidentes no Vale. Em média, um motociclista morre a cada dois dias no Vale.
Nenhum outro tipo de veículo fez mais vítimas do que as motos neste ano. Os motoristas de automóveis foram responsáveis por 80 mortes, 22,35% da totalidade do Vale. Os pedestres aparecem em terceiro, com 57 vidas perdidas e 14% do total. As bicicletas tiveram 40 óbitos em 2025, que representam 11% do total da região.
No acumulado da série histórica do Infosiga, que começa em 2015, as motocicletas também lideram a mortalidade em acidentes de trânsito.
Entre janeiro de 2015 e novembro de 2025, a região acumula 3.979 mortes em acidentes de trânsito, sendo 1.487 delas de motociclistas, o que representa 38% do total dos óbitos.
Nenhum outro tipo de veículo consegue chegar perto do percentual de morte de motociclistas na região no acumulado da série histórica do Infosiga. Em segundo lugar, os pedestres representam 22% do total de óbitos (873 mortes) e os carros aparecem com 21% (837).
O Brasil do Futuro.
OVALE realizou no dia 2 de dezembro, em São José dos Campos, o 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, dentro do projeto "O Brasil do Futuro", que conta com o apoio institucional da Prefeitura e da Câmara de São José dos Campos, além de patrocínios da CCR Rio SP e da Serttel.