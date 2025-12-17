A RMVale registrou a morte de 150 motociclistas em acidentes de trânsito neste ano, entre os meses de janeiro e novembro, o maior volume de óbitos da série histórica do Infosiga para o mesmo período desde 2015.

Nem mesmo os dois primeiros anos da série histórica (2015-2016), que acumulam mais mortes no ano todo, tiveram mais motociclistas mortos do que em 2025, respectivamente 140 e 111.