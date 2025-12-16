O STF (Supremo Tribunal Federal) condenou o general da reserva Mário Fernandes, que comandou unidade do Exército no Vale do Paraíba, a 26 anos e 6 meses de prisão por participação na trama golpista que incluiu um plano para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes.

A Primeira Turma do STF condenou, por unanimidade, cinco réus do chamado Núcleo 2 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. As penas variam de 8 anos a 26 anos e 6 meses de prisão. Cabe recurso, e as condenações só serão executadas após o trânsito em julgado. A decisão foi proferida nesta terça-feira (16).