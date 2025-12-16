Uma ação de humanização desenvolvida pelo Hospital viValle, da Rede D’Or, em São José dos Campos, permitiu que uma mãe internada na UTI Adulto acompanhasse a trajetória de seu bebê prematuro, mesmo sem poder estar fisicamente ao lado dele.



A iniciativa consistiu na criação de um diário elaborado por equipes multiprofissionais da unidade, que registraram diariamente a evolução do recém-nascido internado na UTI Neonatal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.