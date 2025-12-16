O programa de anistia de multas e juros da Prefeitura de Taubaté superou as expectativas do governo Sérgio Victor (Novo).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Inicialmente, a estimativa era arrecadar R$ 7,44 milhões entre 2025 e 2026. Mas, segundo balanço divulgado nessa terça-feira (16), a Prefeitura deve receber R$ 11,7 milhões - isso se todos os contribuintes quitarem os acordos firmados.