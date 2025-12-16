A Prefeitura de São Sebastião informou que haverá desvio no tráfego a partir das 22h desta quarta-feira (17), na altura do km 33,9 do Contorno Sul, no trecho final da rodovia, em razão da implantação de vigas na obra de acesso ao Porto de São Sebastião.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A operação será realizada pelo Departamento de Trânsito da Secretaria de Segurança Urbana (Segur), em conjunto com a Concessionária Tamoios.