O mês de novembro registrou um aumento de 36% no total de mortes em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba, com 34 óbitos comparados aos 25 de outubro. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (16) pelo Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo).

Novembro está entre os sete meses do ano com mortes no trânsito acima de 30 vítimas, sendo que o recorde é de março, com 38 óbitos. O mês com menos mortes foi abril, com 24.