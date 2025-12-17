A previsão do tempo para esta quinta-feira (18) na RMVale indica variação de nebulosidade, presença de sol em vários períodos e chance de chuva em boa parte das cidades, principalmente entre a tarde e a noite. As informações são do Climatempo.

Em São José dos Campos, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 16°C de mínima e 25°C de máxima, com a noite apresentando bastante nebulosidade. Já em Taubaté, o cenário é mais instável: o sol aparece entre nuvens, mas há pancadas de chuva à tarde e temporal à noite, com 91% de chance de precipitação. Os termômetros oscilam entre 17°C e 25°C.