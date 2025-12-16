Um homem de 47 anos morreu após passar mal enquanto dirigia um carro pela rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (16).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o veículo ficou desgovernado e seguiu em direção ao canteiro lateral da via, no km 156, na pista sentido São Paulo.
Um carro GM Ônix alugado retornava do Rio de Janeiro para São Paulo quando a vítima assumiu a direção, para que o amigo pudesse descansar no banco do passageiro.
Ainda conforme relato à PRF, durante a madrugada o passageiro ouviu um barulho, percebeu que o motorista estava passando mal e notou que o automóvel seguia sem controle em direção ao canteiro lateral da rodovia. Ele conseguiu puxar o volante e parar o carro.
Na sequência, o passageiro reassumiu a direção e buscou ajuda, entrando em uma área de obras e correndo até a base da PRF.
Uma equipe da RioSP foi até o local para o atendimento, e acabou constatando o óbito do motorista. A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita, com indicação de morte súbita, sem causa determinante aparente.