Um homem de 47 anos morreu após passar mal enquanto dirigia um carro pela rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (16).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o veículo ficou desgovernado e seguiu em direção ao canteiro lateral da via, no km 156, na pista sentido São Paulo.