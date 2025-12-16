17 de dezembro de 2025
DUTRA EM SÃO JOSÉ

Motorista morre após passar mal e perder direção de carro em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Acidente aconteceu na altura do km 156 da Via Dutra, em São José
Acidente aconteceu na altura do km 156 da Via Dutra, em São José

Um homem de 47 anos morreu após passar mal enquanto dirigia um carro pela rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (16).

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o veículo ficou desgovernado e seguiu em direção ao canteiro lateral da via, no km 156, na pista sentido São Paulo.

Um carro GM Ônix alugado retornava do Rio de Janeiro para São Paulo quando a vítima assumiu a direção, para que o amigo pudesse descansar no banco do passageiro.

Ainda conforme relato à PRF, durante a madrugada o passageiro ouviu um barulho, percebeu que o motorista estava passando mal e notou que o automóvel seguia sem controle em direção ao canteiro lateral da rodovia. Ele conseguiu puxar o volante e parar o carro.

Na sequência, o passageiro reassumiu a direção e buscou ajuda, entrando em uma área de obras e correndo até a base da PRF.

Uma equipe da RioSP foi até o local para o atendimento, e acabou constatando o óbito do motorista. A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita, com indicação de morte súbita, sem causa determinante aparente.

