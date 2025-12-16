A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas na noite de segunda-feira (15), na zona norte de São José dos Campos. A ação foi realizada por policiais da Força Tática do 1º BPM/I durante patrulhamento preventivo pela Rua José Borges Sobrinho, no bairro Jaguari.

Durante a averiguação em uma área de mata, os policiais localizaram um barril que escondia 131 cápsulas de cocaína, 50 porções de maconha, três tijolos de maconha, além de uma balança de precisão, 1.200 sacos do tipo “zip lock”, 5.000 microtubos para acondicionamento de drogas, duas facas e um martelo de borracha.