16 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INVESTIGAÇÃO

VALE: Polícia identifica homem morto a tiros ao lado da namorada

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Vítima foi identificada como Alexsandro Vilela da Silva, de 29 anos
Vítima foi identificada como Alexsandro Vilela da Silva, de 29 anos

A Polícia Civil identificou como Alexsandro Vilela da Silva, de 29 anos, o homem morto a facadas e tiros enquanto conversava com a namorada em Guaratinguetá. O homicídio ocorreu na rua Guararapes, no bairro Nova Guará, e mobilizou a Polícia Militar, a Polícia Civil e a perícia científica na noite de segunda-feira (15).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, Alexsandro foi encontrado sem vida na via pública e o crime foi registrado como homicídio consumado, de autoria desconhecida.

A Polícia Civil informou que ele possuía antecedentes criminais registrados nos sistemas policiais pelos artigos 121 (homicídio) e 33 (tráfico de drogas), conforme consulta realizada no plantão.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo apresentava perfurações por arma de fogo e lesões compatíveis com golpes de faca. A apuração inicial indica que a vítima teria ido de motocicleta até a casa da namorada e, enquanto conversava com ela, foi surpreendida por disparos de arma de fogo.

Próximo à vítima, a perícia recolheu uma cápsula calibre .380 e uma munição íntegra do mesmo calibre. Também foram apreendidos um aparelho celular e um invólucro com uma porção de substância semelhante à maconha.

O registro aponta perfurações por arma de fogo na região torácica e dorsal, além de incisões no pescoço e na face. Ao lado do corpo, foi localizado ainda um dente, possivelmente da própria vítima, segundo o documento.

A namorada compareceu à delegacia e relatou que ouviu os disparos, recolheu o filho e se abrigou dentro da casa. Ela afirmou que, naquele momento, não conseguia se lembrar da dinâmica completa do ataque.

Segundo a Polícia Civil, havia indicação de possíveis câmeras de gravação próximas ao local, mas ainda seria necessária diligência para verificar funcionamento e acesso às imagens. O caso foi registrado para apuração em inquérito.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários