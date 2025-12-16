A Polícia Civil identificou como Alexsandro Vilela da Silva, de 29 anos, o homem morto a facadas e tiros enquanto conversava com a namorada em Guaratinguetá. O homicídio ocorreu na rua Guararapes, no bairro Nova Guará, e mobilizou a Polícia Militar, a Polícia Civil e a perícia científica na noite de segunda-feira (15).
Segundo o boletim de ocorrência, Alexsandro foi encontrado sem vida na via pública e o crime foi registrado como homicídio consumado, de autoria desconhecida.
A Polícia Civil informou que ele possuía antecedentes criminais registrados nos sistemas policiais pelos artigos 121 (homicídio) e 33 (tráfico de drogas), conforme consulta realizada no plantão.
De acordo com a Polícia Civil, o corpo apresentava perfurações por arma de fogo e lesões compatíveis com golpes de faca. A apuração inicial indica que a vítima teria ido de motocicleta até a casa da namorada e, enquanto conversava com ela, foi surpreendida por disparos de arma de fogo.
Próximo à vítima, a perícia recolheu uma cápsula calibre .380 e uma munição íntegra do mesmo calibre. Também foram apreendidos um aparelho celular e um invólucro com uma porção de substância semelhante à maconha.
O registro aponta perfurações por arma de fogo na região torácica e dorsal, além de incisões no pescoço e na face. Ao lado do corpo, foi localizado ainda um dente, possivelmente da própria vítima, segundo o documento.
A namorada compareceu à delegacia e relatou que ouviu os disparos, recolheu o filho e se abrigou dentro da casa. Ela afirmou que, naquele momento, não conseguia se lembrar da dinâmica completa do ataque.
Segundo a Polícia Civil, havia indicação de possíveis câmeras de gravação próximas ao local, mas ainda seria necessária diligência para verificar funcionamento e acesso às imagens. O caso foi registrado para apuração em inquérito.