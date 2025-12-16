A Polícia Civil identificou como Alexsandro Vilela da Silva, de 29 anos, o homem morto a facadas e tiros enquanto conversava com a namorada em Guaratinguetá. O homicídio ocorreu na rua Guararapes, no bairro Nova Guará, e mobilizou a Polícia Militar, a Polícia Civil e a perícia científica na noite de segunda-feira (15).

Segundo o boletim de ocorrência, Alexsandro foi encontrado sem vida na via pública e o crime foi registrado como homicídio consumado, de autoria desconhecida.