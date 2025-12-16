Dois homens morreram após uma troca de tiros com a Guarda Civil Municipal no início da tarde desta terça-feira (16), no conjunto habitacional do Jetuba, na região norte de Caraguatatuba, no Litoral Norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo as primeiras informações apuradas, os suspeitos teriam participado, momentos antes, de uma tentativa de homicídio no bairro Jardim Jaqueira, nas proximidades da rodoviária da cidade.