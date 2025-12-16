Dois homens morreram após uma troca de tiros com a Guarda Civil Municipal no início da tarde desta terça-feira (16), no conjunto habitacional do Jetuba, na região norte de Caraguatatuba, no Litoral Norte.
Segundo as primeiras informações apuradas, os suspeitos teriam participado, momentos antes, de uma tentativa de homicídio no bairro Jardim Jaqueira, nas proximidades da rodoviária da cidade.
Após o crime, eles desobedeceram a uma ordem de parada da GCM na Rodovia SP-55 e iniciaram fuga em direção ao bairro Jetuba.
Os indivíduos estavam em um Volkswagen Voyage branco, que seguia no sentido Caraguatatuba–Ubatuba. Durante o acompanhamento, já no interior do bairro, houve confronto armado entre os suspeitos e os guardas municipais.
Após a troca de tiros, equipes de resgate foram acionadas, mas os dois homens não resistiram aos ferimentos e tiveram as mortes constatadas ainda no local. Nenhum agente da Guarda Civil Municipal ficou ferido durante a ocorrência.
A Polícia Militar e a Polícia Civil também foram acionadas e acompanham o caso. A Polícia Científica esteve no local para a realização da perícia, que irá auxiliar nas investigações e no esclarecimento dos fatos.