Estão abertas as inscrições para participação em 15 cursos gratuitos em São José dos Campos, com prazo aberto até o dia 27 de janeiro de 2026.

As oportunidades são para qualificação profissional oferecidas pela Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), por meio do Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza) e também oferecidas pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

Vagas do Cephas são na modalidade EaD (Educação a Distância), já as do Senai, são presenciais.