Estão abertas as inscrições para participação em 15 cursos gratuitos em São José dos Campos, com prazo aberto até o dia 27 de janeiro de 2026.
As oportunidades são para qualificação profissional oferecidas pela Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), por meio do Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza) e também oferecidas pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).
Vagas do Cephas são na modalidade EaD (Educação a Distância), já as do Senai, são presenciais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No Cephas as opções de cursos são:
- Operador de supermercado
- Fotografia para mídias digitais
- Python básico
- Rotinas de RH e legislação trabalhista
No Senai as opções são:
- Bolos confeitados
- Pães especiais
- Segurança em instalações e serviços em eletricidade
- Equipe, pessoas e resultados
- Fluxo de caixa
- Gerenciamento de conflitos
- Marketing digital
- Informática essencial - windows e office
- Bolo de pote
- Fabricação de ovos de páscoa
- Fabricação de petit four
Interessados devem realizar cadastro pela internet, na página do programa Qualifica São José, no site da Prefeitura, ou ainda pela Central 156.