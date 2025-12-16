Um pai arremessou o celular na testa do filho em Jacareí após perder jogo no telefone. O caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica, segundo boletim de ocorrência feito no plantão da Polícia Civil.
De acordo com o BO, a mãe do menino procurou a delegacia como representante legal do filho, que tem 14 anos. Ela relatou que é separada do pai da criança, de 40 anos, e que o menino estava em visita à casa paterna desde a sexta-feira, retornando para casa neste domingo (14).
Ao receber o filho, segundo a mãe, percebeu inchaço (“galo”) na testa, orelha arroxeada e queixas de dores na cabeça e nas costas.
Conforme o relato do menino à mãe, registrado no boletim, o pai estava usando o celular para jogar e, quando a criança pediu um pedaço de queijo, ele teria se irritado após perder a partida.
Ainda segundo o BO, o pai teria arremessado o aparelho celular contra a testa do filho e, na sequência, agredido com socos, inclusive na região das costelas.
O registro policial aponta que a mãe informou existir medida protetiva de urgência em vigor contra o pai da criança, reforçando o contexto de violência doméstica e familiar. A ocorrência foi registrada para apuração e foi requisitado exame de corpo de delito para atestar a extensão das lesões.