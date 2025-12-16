16 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Pai joga celular na testa do filho em Jacareí após perder jogo

Por Jesse Nascimento | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Pixabay
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um pai arremessou o celular na testa do filho em Jacareí após perder jogo no telefone. O caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica, segundo boletim de ocorrência feito no plantão da Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o BO, a mãe do menino procurou a delegacia como representante legal do filho, que tem 14 anos. Ela relatou que é separada do pai da criança, de 40 anos, e que o menino estava em visita à casa paterna desde a sexta-feira, retornando para casa neste domingo (14).

Ao receber o filho, segundo a mãe, percebeu inchaço (“galo”) na testa, orelha arroxeada e queixas de dores na cabeça e nas costas.

Conforme o relato do menino à mãe, registrado no boletim, o pai estava usando o celular para jogar e, quando a criança pediu um pedaço de queijo, ele teria se irritado após perder a partida.

Ainda segundo o BO, o pai teria arremessado o aparelho celular contra a testa do filho e, na sequência, agredido com socos, inclusive na região das costelas.

O registro policial aponta que a mãe informou existir medida protetiva de urgência em vigor contra o pai da criança, reforçando o contexto de violência doméstica e familiar. A ocorrência foi registrada para apuração e foi requisitado exame de corpo de delito para atestar a extensão das lesões.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários