Um pai arremessou o celular na testa do filho em Jacareí após perder jogo no telefone. O caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica, segundo boletim de ocorrência feito no plantão da Polícia Civil.

De acordo com o BO, a mãe do menino procurou a delegacia como representante legal do filho, que tem 14 anos. Ela relatou que é separada do pai da criança, de 40 anos, e que o menino estava em visita à casa paterna desde a sexta-feira, retornando para casa neste domingo (14).