O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, disse que o general da reserva Mario Fernandes deveria ter utilizado o direito de ficar em silêncio ao invés de afirmar que o plano de assassinar o presidente Lula e outras autoridades encontrado com ele seria apenas um "pensamento digitalizado".

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A declaração foi dada na manhã desta terça-feira (16), durante o voto de Moraes no julgamento do núcleo 2 da trama golpista investigada pela Polícia Federal.