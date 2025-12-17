A Polícia Civil procura três homens suspeitos de estuprar uma mulher de 37 anos enquanto ela caminhava pela Rodovia Deputado Nesralla Rubez (SP-058), em Lavrinhas, no Vale do Paraíba. O crime ocorreu no sábado (13).
De acordo com o boletim de ocorrência, o ataque aconteceu por volta das 17h40, nas proximidades de uma rotatória no bairro Pinheiros. A vítima relatou que caminhava pela rodovia quando foi abordada por um veículo semelhante a um VW Gol, de cor preta ou cinza, ocupado por três homens.
Ainda segundo o relato, dois suspeitos desceram do carro com camisas cobrindo os rostos, agarraram a mulher pelo cabelo e a colocaram à força dentro do veículo. Em seguida, o grupo seguiu em direção a Cruzeiro, entrou em uma estrada secundária e parou em uma área de mata.
No local, a vítima foi retirada do carro e violentada sexualmente por dois dos suspeitos. Após o crime, os homens fugiram e a mulher conseguiu retornar para casa com dificuldade.
Socorro.
A vítima procurou atendimento médico na Santa Casa de Cruzeiro na segunda-feira (15), onde recebeu cuidados e passou por exames. Por determinação da autoridade policial, foi requisitada avaliação do médico legista e a documentação médica para instruir o inquérito.
A Polícia Civil informou que realizou diligências para localizar câmeras de segurança que pudessem auxiliar na identificação dos autores, mas não encontrou equipamentos nas proximidades indicadas pela vítima. As investigações seguem em andamento para esclarecer a autoria e a dinâmica do crime.
Como denunciar e buscar ajuda
Em situações de emergência, ligue 190. Denúncias de violações de direitos humanos podem ser feitas pelo Disque 100. Mulheres vítimas de violência podem buscar orientação pelo 180 ou procurar a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) mais próxima.