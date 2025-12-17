A Polícia Civil procura três homens suspeitos de estuprar uma mulher de 37 anos enquanto ela caminhava pela Rodovia Deputado Nesralla Rubez (SP-058), em Lavrinhas, no Vale do Paraíba. O crime ocorreu no sábado (13).

De acordo com o boletim de ocorrência, o ataque aconteceu por volta das 17h40, nas proximidades de uma rotatória no bairro Pinheiros. A vítima relatou que caminhava pela rodovia quando foi abordada por um veículo semelhante a um VW Gol, de cor preta ou cinza, ocupado por três homens.