Morto enquanto falava com a namorada, Alessandro Vilela da Silva, de 29 anos, tinha passagens criminais por homicídio e tráfico de drogas. Ele foi assassinato a tiros e facadas na noite de segunda-feira (15), em Guaratinguetá.

O crime ocorreu na rua Guararapes, no bairro Nova Guará, e mobilizou equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da perícia científica. Alessandro foi encontrado sem vida na via pública, e o caso foi registrado como homicídio consumado, com autoria ainda desconhecida.