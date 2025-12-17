17 de dezembro de 2025
CRIME EM GUARÁ

Morto no Vale, Alessandro tinha passagens por homicídio e tráfico

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução

Morto enquanto falava com a namorada, Alessandro Vilela da Silva, de 29 anos, tinha passagens criminais por homicídio e tráfico de drogas. Ele foi assassinato a tiros e facadas na noite de segunda-feira (15), em Guaratinguetá.

O crime ocorreu na rua Guararapes, no bairro Nova Guará, e mobilizou equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da perícia científica. Alessandro foi encontrado sem vida na via pública, e o caso foi registrado como homicídio consumado, com autoria ainda desconhecida.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo apresentava perfurações provocadas por disparos de arma de fogo nas regiões torácica e dorsal, além de lesões compatíveis com golpes de faca no pescoço e na face. Ao lado do corpo, a perícia localizou um dente, possivelmente da própria vítima.

No local do crime, os peritos recolheram uma cápsula deflagrada de calibre .380 e uma munição íntegra do mesmo calibre. Também foram apreendidos um aparelho celular da marca Motorola e um invólucro plástico contendo uma porção de substância semelhante à maconha.

O crime.

A apuração inicial aponta que Alessandro teria ido de motocicleta até a casa da namorada. Enquanto conversava com ela, foi surpreendido por disparos de arma de fogo. Até o fechamento do boletim, não havia informações sobre o número de envolvidos ou a motivação do ataque.

A namorada da vítima compareceu à delegacia e relatou que ouviu os disparos, recolheu o filho e se abrigou dentro da residência. Ela afirmou que, naquele momento, não conseguia se recordar com precisão da dinâmica do crime.

Segundo a Polícia Civil, há indicação da possível existência de câmeras de segurança nas proximidades, mas ainda serão realizadas diligências para verificar o funcionamento dos equipamentos e o acesso às imagens. O caso segue sob investigação por meio de inquérito policial.

