16 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAFICO DE DROGAS

Polícia prende homem com um tijolo de maconha em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Tijol de maconha apreendido em SJC
Tijol de maconha apreendido em SJC

Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem pelo crime de tráfico de drogas em São José dos Campos.

A prisão aconteceu durante patrulhamento da equipe pelo bairro Jardim Santa Inês 1 nesta segunda-feira (15), por volta das 15h15.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O suspeito foi abordado e com ele foram apreendidos um tijolo de maconha e anotações do tráfico de entorpecentes. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes de São José dos Campos, onde permanece à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários