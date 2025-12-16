Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem pelo crime de tráfico de drogas em São José dos Campos.

A prisão aconteceu durante patrulhamento da equipe pelo bairro Jardim Santa Inês 1 nesta segunda-feira (15), por volta das 15h15.

