Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem conduzindo um veículo dublê pelo bairro Galo Branco, em São José dos Campos.
A ação aconteceu na segunda-feira (15), durante patrulhamento pela área.
O suspeito foi abordado conduzindo um veículo Corsa e a equipe constatou que se tratava de um veículo dublê ao verificar o numeração do motor compatível com a de um automóvel furtado 19 de dezembro de 2023 em São Paulo.
A ocorrência foi apresentada no Plantão de Polícia Judiciária de São José dos Campos.