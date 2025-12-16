16 de dezembro de 2025
FURTO E ADULTERAÇÃO

Veículo dublê é apreendido e condutor é preso no Galo Branco

Por Da redação | São José dos Campos
Veículo dublê foi apreendido e condutor preso
Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem conduzindo um veículo dublê pelo bairro Galo Branco, em São José dos Campos.

A ação aconteceu na segunda-feira (15), durante patrulhamento pela área.

O suspeito foi abordado conduzindo um veículo Corsa e a equipe constatou que se tratava de um veículo dublê ao verificar o numeração do motor compatível com a de um automóvel furtado 19 de dezembro de 2023 em São Paulo.

A ocorrência foi apresentada no Plantão de Polícia Judiciária de São José dos Campos.

