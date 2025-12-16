Em Taubaté, 197 famílias receberam subsídio do Programa Casa Paulista, do governo de São Paulo, para aquisição do primeiro imóvel.

O valor, concedido em forma de carta de crédito, é de R$ 13 mil. A entrega das chaves aconteceu na segunda-feira (15).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp