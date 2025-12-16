16 de dezembro de 2025
HABITAÇÃO

197 famílias recebem subsídio para compra de imóvel em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Agência SP
Famílias receberam as chaves dos imóveis nos residenciais Mirante do Vale e Mirante das Águas
Famílias receberam as chaves dos imóveis nos residenciais Mirante do Vale e Mirante das Águas

Em Taubaté, 197 famílias receberam subsídio do Programa Casa Paulista, do governo de São Paulo, para aquisição do primeiro imóvel.

O valor, concedido em forma de carta de crédito, é de R$ 13 mil. A entrega das chaves aconteceu na segunda-feira (15).

As unidades fazem parte dos residenciais Mirante do Vale e Mirante das Águas com casas de 44 m².

A área é distribuída em dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, contando também com infraestrutura com pet place, academia ao ar livre e quiosque com churrasqueira.

O investimento do Governo do Estado no empreendimento foi de R$ 2,5 milhões viabilizando o financiamento em parceria com a Caixa Economica Federal.

