Em Taubaté, 197 famílias receberam subsídio do Programa Casa Paulista, do governo de São Paulo, para aquisição do primeiro imóvel.
O valor, concedido em forma de carta de crédito, é de R$ 13 mil. A entrega das chaves aconteceu na segunda-feira (15).
As unidades fazem parte dos residenciais Mirante do Vale e Mirante das Águas com casas de 44 m².
A área é distribuída em dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, contando também com infraestrutura com pet place, academia ao ar livre e quiosque com churrasqueira.
O investimento do Governo do Estado no empreendimento foi de R$ 2,5 milhões viabilizando o financiamento em parceria com a Caixa Economica Federal.