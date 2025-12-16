O podcast lança um alerta sobre o risco das infecções bucais. No brasil, quase 40 da população adulta já teve algum tipo de infecção bucal. E, segundo o Ministério de Saúde, as complicações odontogênicas estão entre as principais causas de internação por causas evitáveis.

Esse é tema do novo episódio de "Saúde & Bem-Estar", o podcast de OVALE sobre saúde e qualidade de vida, apresentado pela jornalista Juliana Sever e que estreia nesta terça-feira (16).

Para debater esse tema, "Saúde & Bem-Estar" reuniu a dentista Thalita Goulart, dentista, cirurgiã buco-maxilar, com especialização pela USP de Ribeirão Preto, e o músico Darcy Xavier, que passou 5 dias de UTI e 30 dias de internação, a partir de uma simples dor de dente, automedicação e o surgimento de uma super bactéria, que o deixou entre a vida e a morte.

"Dados da OMS apontam que, no mundo, 3,5 bilhões e meio de pessoas passam por problemas bucais, quase metade da população do planeta", disse a dentista.

"Saúde & Bem-Estar" debateu o risco da automedicação, os cuidados bucais simples que podem evitar problemas graves, o risco de uma cárie mal tratada e os sinais dados pelo corpo que não podem ser ignorados. "Não normalize a dor", disse Thalita Goulart. "Sentiu dor, procure um dentista e fuja da automedicação", completou.