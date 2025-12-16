16 de dezembro de 2025
Adolescente estava desaparecido desde sexta-feira
Um adolescente de 12 anos que estava desaparecido desde sexta-feira (12), em São José dos Campos, foi encontrado com vida. A informação foi confirmada por pessoas que conhecem a família, nessa segunda-feira (15).

A avó do menino vivia momentos de angústia em busca de informações sobre o paradeiro do neto.

O jovem saiu de casa por volta das 10h, no bairro Jardim Jussara, na região central de São José dos Campos, e não retornou. Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso estava sob investigação.

O adolescente foi visto andando de bicicleta no Centro de São José e uma pessoa chegou a conversar com ele. Na ocasião, o garoto informou que estava voltando para a casa. A avó do menino confirmou que ele chegou em casa.

