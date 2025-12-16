Um adolescente de 12 anos que estava desaparecido desde sexta-feira (12), em São José dos Campos, foi encontrado com vida. A informação foi confirmada por pessoas que conhecem a família, nessa segunda-feira (15).

A avó do menino vivia momentos de angústia em busca de informações sobre o paradeiro do neto.