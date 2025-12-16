O valor venal dos veículos para cálculo do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2026 já está disponível.

A consulta pode ser feita pelo Sivei (Sistema de Veículos) na plataforma da Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo) utilizando apenas a placa do automóvel.

A definição dos valores foi baseada nos preços de venda praticados no varejo entre os meses de setembro e outubro de 2025, apurados pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).