O valor venal dos veículos para cálculo do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2026 já está disponível.
A consulta pode ser feita pelo Sivei (Sistema de Veículos) na plataforma da Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo) utilizando apenas a placa do automóvel.
A definição dos valores foi baseada nos preços de venda praticados no varejo entre os meses de setembro e outubro de 2025, apurados pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).
De acordo com o relatório, a frota atual tributável é de 19,2 milhões de veículos e os veículos tiveram valorização média de 2,51% no estado em comparação com o ano de 2024.
O IPVA 2026 estará disponível para pagamento na rede bancária nas próximas semanas. As opções são:
- À vista com desconto: cota única em janeiro, com 3% de desconto.
- À vista integral: cota única em fevereiro, sem desconto.
- Parcelamento: em até cinco vezes, sem desconto, com vencimentos de janeiro a maio, conforme o final da placa.
O recolhimento do imposto pode ser feito via Pix, gerado por meio do site da Sefaz-SP, ou pela rede bancária, utilizando o número do Renavam.
O imposto arrecadado é dividido entre o Estado e os municípios de registro dos veículos.