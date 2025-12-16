16 de dezembro de 2025
IPVA

Motoristas de SP já podem consultar valor venal de veículos

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O valor venal dos veículos para cálculo do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2026 já está disponível.

A consulta pode ser feita pelo Sivei (Sistema de Veículos) na plataforma da Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo) utilizando apenas a placa do automóvel.

A definição dos valores foi baseada nos preços de venda praticados no varejo entre os meses de setembro e outubro de 2025, apurados pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

De acordo com o relatório, a frota atual tributável é de 19,2 milhões de veículos e os veículos tiveram valorização média de 2,51% no estado em comparação com o ano de 2024.

O IPVA 2026 estará disponível para pagamento na rede bancária nas próximas semanas. As opções são:

  • À vista com desconto: cota única em janeiro, com 3% de desconto.
  • À vista integral: cota única em fevereiro, sem desconto.
  • Parcelamento: em até cinco vezes, sem desconto, com vencimentos de janeiro a maio, conforme o final da placa.

O recolhimento do imposto pode ser feito via Pix, gerado por meio do site da Sefaz-SP, ou pela rede bancária, utilizando o número do Renavam.

O imposto arrecadado é dividido entre o Estado e os municípios de registro dos veículos.

