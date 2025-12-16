Morador do bairro Vila dos Comerciários, em Guaratinguetá, Gabriel Vinícius, de 28 anos, está desaparecido desde o dia 12 de dezembro.

Segundo informações da família, ele saiu de casa por volta das 16h30, utilizando um carro de aplicativo, e não deu mais notícias.