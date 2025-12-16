16 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DESAPARECIMENTO

Onde está Gabriel? Morador do Vale de 28 anos está desaparecido

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Gabriel Vinícius, de 28 anos, está desaparecido desde o dia 12 de dezembro
Gabriel Vinícius, de 28 anos, está desaparecido desde o dia 12 de dezembro

Morador do bairro Vila dos Comerciários, em Guaratinguetá, Gabriel Vinícius, de 28 anos, está desaparecido desde o dia 12 de dezembro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações da família, ele saiu de casa por volta das 16h30, utilizando um carro de aplicativo, e não deu mais notícias.

Gabriel é conhecido na cidade por apitar jogos de futebol amador, sendo bastante querido no meio esportivo local.

A família vive momentos de grande angústia e já registrou boletim de ocorrência, contando com o apoio da população para obter qualquer informação que ajude a localizar Gabriel.

Quem puder ajudar com qualquer informação deve avisar a polícia.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários