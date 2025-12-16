Morador do bairro Vila dos Comerciários, em Guaratinguetá, Gabriel Vinícius, de 28 anos, está desaparecido desde o dia 12 de dezembro.
Segundo informações da família, ele saiu de casa por volta das 16h30, utilizando um carro de aplicativo, e não deu mais notícias.
Gabriel é conhecido na cidade por apitar jogos de futebol amador, sendo bastante querido no meio esportivo local.
A família vive momentos de grande angústia e já registrou boletim de ocorrência, contando com o apoio da população para obter qualquer informação que ajude a localizar Gabriel.
Quem puder ajudar com qualquer informação deve avisar a polícia.