O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) ativou, nesta terça-feira (16), 21 novos radares em rodovias não concedidas. Um novo equipamento foi instalado na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em trecho que corta o Vale do Paraíba, em Pindamonhangaba, no km 030,910.

A fiscalização acontece em ambos os sentidos (Norte/Sul), com velocidade máxima permitida de 40 km/h. Os motoristas que trafegarem acima do limite de velocidade no trecho sinalizado serão autuados.