Durante patrulhamento da GTAM (Grupo Tático Motorizado) no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos, as equipes flagraram vários veículos em fila de espera para compra de entorpecentes, no local conhecido como "drive-thru do tráfico".

A ação aconteceu na última quinta-feira (11) e resultou na apreensão de drogas e de um adolescente em flagrante.

