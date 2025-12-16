Durante patrulhamento da GTAM (Grupo Tático Motorizado) no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos, as equipes flagraram vários veículos em fila de espera para compra de entorpecentes, no local conhecido como "drive-thru do tráfico".
A ação aconteceu na última quinta-feira (11) e resultou na apreensão de drogas e de um adolescente em flagrante.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ao avistar a equipe, dois suspeitos tentaram fugir correndo sobre os telhados das residências do bairro. Um deles foi detido e constatou-se ser um adolescente que confirmou a prática de comercialização de drogas.
Com ele, grande quantidade de droga foi apreendida dentro de uma sacola, além de dinheiro em espécie. O outro indivíduo conseguiu fugir.
O menor foi levado à Delegacia da Infância e Juventude e posteriormente encaminhado à Fundação Casa.