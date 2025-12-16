Proprietário de uma adega, um jovem de 27 anos foi morto a tiros em Jacareí, na madrugada desta terça-feira (16). A vítima era morador do bairro Rio Comprido e foi atingida por disparos de arma de fogo.

Segundo informações preliminares, o pai da vítima relatou que ambos chegaram em casa de carro. O pai entrou na residência e, logo em seguida, ouviu os disparos. Ao sair para verificar, encontrou o filho caído no chão, baleado.