Proprietário de uma adega, um jovem de 27 anos foi morto a tiros em Jacareí, na madrugada desta terça-feira (16). A vítima era morador do bairro Rio Comprido e foi atingida por disparos de arma de fogo.
Segundo informações preliminares, o pai da vítima relatou que ambos chegaram em casa de carro. O pai entrou na residência e, logo em seguida, ouviu os disparos. Ao sair para verificar, encontrou o filho caído no chão, baleado.
O jovem foi socorrido por familiares e encaminhado ao Hospital do Parque Industrial, em São José dos Campos, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital.
A equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí já está trabalhando no caso para apurar as circunstâncias do crime.