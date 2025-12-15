Um carro invadiu uma farmácia e deixou uma mulher ferida na noite desta segunda-feira (15), na Avenida Cidade Jardim, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada por volta das 19h15 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo perdeu o controle e atingiu o interior da farmácia, onde atropelou uma mulher de 62 anos. A vítima sofreu fratura exposta no membro inferior direito, mas estava consciente e orientada no momento do atendimento.