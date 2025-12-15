O comandante do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior), coronel PM Luiz Fernando Alves, recebeu na noite desta segunda-feira (15) o Título de Cidadão Joseense, e reafirmou o compromisso com a segurança pública em São José dos Campos e restante da RMVale.

A homenagem coincidiu com a celebração dos 194 anos da Polícia Militar do Estado de São Paulo.