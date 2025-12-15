O comandante do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior), coronel PM Luiz Fernando Alves, recebeu na noite desta segunda-feira (15) o Título de Cidadão Joseense, e reafirmou o compromisso com a segurança pública em São José dos Campos e restante da RMVale.
A homenagem coincidiu com a celebração dos 194 anos da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Durante o discurso, o coronel destacou ainda um marco familiar sensível: na mesma data, há dez anos, sua mãe sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral). A lembrança foi citada como símbolo de superação, fé e gratidão, valores que, segundo ele, sempre nortearam sua trajetória pessoal e profissional.
Ao falar sobre princípios e convicções, Alves ressaltou o lema “servir e proteger” como essência da Polícia Militar e afirmou acreditar que “nada é por acaso”, atribuindo à fé em Deus e à proteção de Nossa Senhora Aparecida a força para enfrentar os desafios da carreira.
Ele também destacou a importância do equilíbrio entre direitos e deveres na construção de uma sociedade mais justa e segura, com participação ativa do cidadão na vida pública.
Com 33 anos de carreira na Polícia Militar, o comandante afirmou que a vocação é renovada diariamente, com disciplina, empenho e disponibilidade integral. Segundo ele, a rotina inclui atendimentos e decisões em horários noturnos e de madrugada, reflexo do compromisso permanente com a população.
Na visão do coronel, São José reúne condições para ser referência nacional e internacional em áreas como segurança pública, mobilidade urbana, serviços, acolhimento, inovação e tecnologia.
O coronel citou operações de grande complexidade conduzidas sob sua coordenação, incluindo ações interestaduais envolvendo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com cumprimento de mandados de busca e combate a organizações criminosas. Ele destacou a atuação integrada com o Judiciário e o Ministério Público, ressaltando a confiança institucional como fator essencial para os resultados alcançados.
Ao final, Luiz Fernando Alves afirmou que o Título de Cidadão Joseense não representa apenas uma honra pessoal, mas uma ampliação da responsabilidade como servidor público. “Esse reconhecimento aumenta ainda mais a obrigação de servir”, afirmou, destacando que a homenagem reflete o trabalho coletivo de policiais, parceiros institucionais, familiares e amigos.
O comandante encerrou o discurso reforçando o compromisso de seguir contribuindo com a cidade e com a Polícia Militar, pedindo forças a Deus e proteção de Nossa Senhora Aparecida para continuar cumprindo sua missão. Ele também valorizou a banda militar, definida como “a alma da tropa”, e agradeceu ao público presente pela confiança, respeito e carinho, admitindo a emoção do momento ao se despedir sob aplausos.