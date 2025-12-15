Policiais civis da DEIC (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté capturaram, no domingo (15), um foragido da Operação Ícaro, deflagrada no início de dezembro para combater uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas na parte alta do município.

O homem era um dos três investigados que não haviam sido localizados durante a ação inicial.