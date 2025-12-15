Policiais civis da DEIC (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté capturaram, no domingo (15), um foragido da Operação Ícaro, deflagrada no início de dezembro para combater uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas na parte alta do município.
O homem era um dos três investigados que não haviam sido localizados durante a ação inicial.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi encontrado no bairro Humaitá. No momento da abordagem, ele tentou fugir por diversas ruas da região central de Taubaté, mas acabou cercado e capturado pelos investigadores. Durante a prisão, houve resistência, sendo necessário o uso moderado da força para o cumprimento da ordem judicial.
Após a detenção, o foragido foi encaminhado à sede da DEIC, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. A Operação Ícaro já havia resultado na prisão de oito integrantes da organização criminosa, e a Polícia Civil informou que segue com as diligências para localizar e capturar os dois últimos foragidos.