HOMICÍDIO

Pegou mulher com outro e mandou bala no amante

Por Da Redação | Arapiraca (AL)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Um policial militar foi preso em flagrante neste domingo (14), suspeito de matar a tiros um enfermeiro de 33 anos dentro de um motel. A vítima teria mantido um suposto relacionamento com a esposa do suspeito, o que é apontado como a motivação do crime.

O caso ocorreu em Arapiraca, no Agreste de Alagoas. De acordo com a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança mostram um veículo Jeep de cor vermelha entrando no motel com dois enfermeiros.

Horas depois, o policial chegou ao local em uma motocicleta, percorreu algumas suítes e localizou a vítima. Em seguida, efetuou diversos disparos de arma de fogo.

Ainda conforme a investigação, após o homicídio, o suspeito danificou o portão do motel para deixar o local. Logo depois, uma mulher saiu do estabelecimento dirigindo o Jeep registrado nas imagens.

O policial foi localizado com apoio da Polícia Militar de Alagoas e encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Polícia de Arapiraca, onde a prisão em flagrante foi formalizada.

A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes e a participação de outras pessoas no crime.

