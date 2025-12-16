Um policial militar foi preso em flagrante neste domingo (14), suspeito de matar a tiros um enfermeiro de 33 anos dentro de um motel. A vítima teria mantido um suposto relacionamento com a esposa do suspeito, o que é apontado como a motivação do crime.
O caso ocorreu em Arapiraca, no Agreste de Alagoas. De acordo com a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança mostram um veículo Jeep de cor vermelha entrando no motel com dois enfermeiros.
Horas depois, o policial chegou ao local em uma motocicleta, percorreu algumas suítes e localizou a vítima. Em seguida, efetuou diversos disparos de arma de fogo.
Ainda conforme a investigação, após o homicídio, o suspeito danificou o portão do motel para deixar o local. Logo depois, uma mulher saiu do estabelecimento dirigindo o Jeep registrado nas imagens.
O policial foi localizado com apoio da Polícia Militar de Alagoas e encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Polícia de Arapiraca, onde a prisão em flagrante foi formalizada.
A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes e a participação de outras pessoas no crime.