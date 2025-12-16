Um policial militar foi preso em flagrante neste domingo (14), suspeito de matar a tiros um enfermeiro de 33 anos dentro de um motel. A vítima teria mantido um suposto relacionamento com a esposa do suspeito, o que é apontado como a motivação do crime.

O caso ocorreu em Arapiraca, no Agreste de Alagoas. De acordo com a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança mostram um veículo Jeep de cor vermelha entrando no motel com dois enfermeiros.