Um jovem de 21 anos foi preso na manhã deste domingo (14) suspeito de matar a facadas um homem de 49 anos. A vítima foi encontrada morta dentro de casa, com múltiplos ferimentos, em um crime que chocou moradores da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada em Itu, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas por volta das 7h para a Rua Ilha Bela, no bairro Jardim Novo Mundo, após relatos de um homem armado com faca sendo contido por populares.