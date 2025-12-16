16 de dezembro de 2025
HOMICÍDIO

Foi esfaqueado, morto e teve o coração arrancado em casa

Por Da Redação | Itu
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Foi esfaqueado, morto e teve o coração arrancado em casa
Foi esfaqueado, morto e teve o coração arrancado em casa

Um jovem de 21 anos foi preso na manhã deste domingo (14) suspeito de matar a facadas um homem de 49 anos. A vítima foi encontrada morta dentro de casa, com múltiplos ferimentos, em um crime que chocou moradores da região.

A ocorrência foi registrada em Itu, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas por volta das 7h para a Rua Ilha Bela, no bairro Jardim Novo Mundo, após relatos de um homem armado com faca sendo contido por populares.

No local, os policiais iniciaram negociação com o suspeito, que acabou se rendendo. Durante a abordagem, foram apreendidas nove facas, além de um cartão bancário e aparelhos celulares.

Dentro da residência indicada, os policiais localizaram o corpo da vítima já sem vida. Conforme o registro policial, o homem apresentava diversos ferimentos causados por arma branca.

Ainda de acordo com a PM, o filho da vítima encontrou o coração do pai embaixo de uma cama no imóvel, reforçando a gravidade do crime.

A Secretaria da Segurança Pública informou que o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Itu. O caso foi registrado como homicídio e roubo e segue sob investigação.