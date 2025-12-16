Um jovem de 21 anos foi preso na manhã deste domingo (14) suspeito de matar a facadas um homem de 49 anos. A vítima foi encontrada morta dentro de casa, com múltiplos ferimentos, em um crime que chocou moradores da região.
A ocorrência foi registrada em Itu, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas por volta das 7h para a Rua Ilha Bela, no bairro Jardim Novo Mundo, após relatos de um homem armado com faca sendo contido por populares.
No local, os policiais iniciaram negociação com o suspeito, que acabou se rendendo. Durante a abordagem, foram apreendidas nove facas, além de um cartão bancário e aparelhos celulares.
Dentro da residência indicada, os policiais localizaram o corpo da vítima já sem vida. Conforme o registro policial, o homem apresentava diversos ferimentos causados por arma branca.
Ainda de acordo com a PM, o filho da vítima encontrou o coração do pai embaixo de uma cama no imóvel, reforçando a gravidade do crime.
A Secretaria da Segurança Pública informou que o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Itu. O caso foi registrado como homicídio e roubo e segue sob investigação.