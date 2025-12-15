Um homem de 26 anos foi baleado na cabeça durante a madrugada deste domingo (14) e sobreviveu após receber atendimento de emergência. A tentativa de homicídio ocorreu por volta das 4h30 e mobilizou equipes policiais e de resgate.

O crime foi registrado dentro de um bar no bairro Santa Luzia, em Itajubá, no Sul de Minas Gerais. Ao chegarem ao local, policiais confirmaram a ocorrência e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).