Um homem de 26 anos foi baleado na cabeça durante a madrugada deste domingo (14) e sobreviveu após receber atendimento de emergência. A tentativa de homicídio ocorreu por volta das 4h30 e mobilizou equipes policiais e de resgate.
O crime foi registrado dentro de um bar no bairro Santa Luzia, em Itajubá, no Sul de Minas Gerais. Ao chegarem ao local, policiais confirmaram a ocorrência e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A equipe avançada do Samu realizou os primeiros socorros, incluindo procedimentos de intubação e estabilização da vítima ainda no local. Em seguida, o homem foi encaminhado a um hospital da cidade. Apesar da gravidade do ferimento, ele permaneceu vivo.
Segundo a Polícia Militar, a motivação do crime seria passional. No momento do ataque, a vítima estava acompanhada da namorada, de 30 anos, que é ex-mulher do suspeito.
A mulher relatou que o autor do disparo chegou ao bar acompanhado de outros dois indivíduos, um homem de 25 anos e um adolescente. O grupo teria utilizado um carro de aplicativo para se deslocar até o local.
Ainda conforme o depoimento, o suspeito estava armado com um revólver, efetuou o disparo e fugiu a pé logo em seguida. A vítima já teria se envolvido em desentendimentos anteriores com o agressor.
A namorada informou também que havia sido ameaçada de morte pelo ex-marido horas antes do crime, após ele vê-la acompanhada do atual companheiro. A Polícia Militar realiza buscas, e o caso segue sob investigação.