CRIME

Bebê de 2 meses morre após pais brigarem e caírem em cima dele

Por Da Redação | São Vicente
| Tempo de leitura: 1 min
Um bebê de dois meses morreu na manhã desta sexta-feira (5) após ser atingido durante uma briga entre os próprios pais dentro de casa. A criança não resistiu aos ferimentos, e o caso mobilizou equipes de segurança.

A ocorrência foi registrada na comunidade do Charmes, em São Vicente, no litoral paulista. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para apurar as circunstâncias do episódio.

Os pais da criança foram encaminhados à delegacia, onde prestam depoimento para esclarecer como a situação ocorreu. As informações iniciais apontam que o bebê foi ferido durante a discussão.

O caso segue em investigação, e novas informações devem ser divulgadas pelas autoridades conforme o avanço das apurações.

