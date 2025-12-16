Um bebê de dois meses morreu na manhã desta sexta-feira (5) após ser atingido durante uma briga entre os próprios pais dentro de casa. A criança não resistiu aos ferimentos, e o caso mobilizou equipes de segurança.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência foi registrada na comunidade do Charmes, em São Vicente, no litoral paulista. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para apurar as circunstâncias do episódio.
Os pais da criança foram encaminhados à delegacia, onde prestam depoimento para esclarecer como a situação ocorreu. As informações iniciais apontam que o bebê foi ferido durante a discussão.
O caso segue em investigação, e novas informações devem ser divulgadas pelas autoridades conforme o avanço das apurações.