Um bebê de dois meses morreu na manhã desta sexta-feira (5) após ser atingido durante uma briga entre os próprios pais dentro de casa. A criança não resistiu aos ferimentos, e o caso mobilizou equipes de segurança.

A ocorrência foi registrada na comunidade do Charmes, em São Vicente, no litoral paulista. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para apurar as circunstâncias do episódio.