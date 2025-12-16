O corpo de uma jovem de 24 anos foi encontrado na noite de sábado (6), após dias de desaparecimento. A vítima havia saído para encontrar um homem conhecido por meio de um aplicativo de relacionamento e chegou a compartilhar a localização em tempo real com um familiar. Dois suspeitos foram presos.

O caso foi registrado na estrada da Alegria, na zona Sul de Teresina. Emilly Yassmyn Silva Oliveira estava desaparecida desde o domingo (30), quando deixou a casa para o encontro.