OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
TRAGÉDIA

Emilly é encontrada sem vida após desaparecimento

Por Da Redação | Teresina (PI)
Reprodução
Emilly Yassmyn Silva Oliveira
Emilly Yassmyn Silva Oliveira

O corpo de uma jovem de 24 anos foi encontrado na noite de sábado (6), após dias de desaparecimento. A vítima havia saído para encontrar um homem conhecido por meio de um aplicativo de relacionamento e chegou a compartilhar a localização em tempo real com um familiar. Dois suspeitos foram presos.

O caso foi registrado na estrada da Alegria, na zona Sul de Teresina. Emilly Yassmyn Silva Oliveira estava desaparecida desde o domingo (30), quando deixou a casa para o encontro.

Segundo o portal A10+, a jovem foi morta por estrangulamento e, posteriormente, teve o corpo incendiado. As investigações apontam que o encontro teria sido um programa, e a motivação do crime estaria relacionada a uma discussão por pagamento.

Os dois homens detidos não tiveram a identidade divulgada. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer a dinâmica do crime e a participação de cada suspeito.