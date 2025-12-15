O corpo de Guilherme de Mattos Delfino, de 22 anos, foi sepultado na manhã desta segunda-feira (15), em Pindamonhangaba. O jovem foi assassinado no fim de semana na Avenida Itália, em Taubaté, circunstâncias que ainda são investigadas pelas autoridades.

Abalada, a família descreve Guilherme como um rapaz tranquilo, sem histórico de conflitos ou inimizades. Segundo o pai, Fernando de Mattos Delfino, o jovem iniciaria nesta segunda-feira um novo emprego em uma empresa do setor de telefonia, projeto que acabou interrompido de forma abrupta.

Em meio à dor, o pai falou sobre a relação próxima que mantinha com o filho único. Ele destacou o comportamento exemplar do jovem, o carinho com amigos e a convivência diária com a família. “Era um menino educado, de coração enorme, sempre ao meu lado. A perda deixa um vazio impossível de explicar”, disse à TV Vanguarda.