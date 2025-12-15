O corpo de Guilherme de Mattos Delfino, de 22 anos, foi sepultado na manhã desta segunda-feira (15), em Pindamonhangaba. O jovem foi assassinado no fim de semana na Avenida Itália, em Taubaté, circunstâncias que ainda são investigadas pelas autoridades.
Abalada, a família descreve Guilherme como um rapaz tranquilo, sem histórico de conflitos ou inimizades. Segundo o pai, Fernando de Mattos Delfino, o jovem iniciaria nesta segunda-feira um novo emprego em uma empresa do setor de telefonia, projeto que acabou interrompido de forma abrupta.
Em meio à dor, o pai falou sobre a relação próxima que mantinha com o filho único. Ele destacou o comportamento exemplar do jovem, o carinho com amigos e a convivência diária com a família. “Era um menino educado, de coração enorme, sempre ao meu lado. A perda deixa um vazio impossível de explicar”, disse à TV Vanguarda.
Fernando também relatou que o início no novo trabalho representava um momento importante na vida do filho, que buscava novos caminhos. “Era um sonho que estava começando agora, mas foi interrompido. Resta a dor e a fé para enfrentar esse momento”, afirmou, emocionado.
De acordo com familiares, Guilherme levava uma vida reservada. Morava com a mãe, gostava de praticar esportes e vinha se reestruturando emocionalmente após a perda da namorada, que morreu vítima de câncer. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.