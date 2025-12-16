O corpo de uma criança de 4 anos foi encontrado enterrado dentro da residência onde ela vivia com o pai e a madrasta. O casal foi preso após a polícia ser acionada diante da suspeita de desaparecimento e possíveis agressões contra a menina.

O caso ocorreu em Guarulhos, na Grande São Paulo. A denúncia partiu da mãe da criança, que acionou o Conselho Tutelar ao não conseguir informações sobre o paradeiro dos filhos.