O corpo de uma criança de 4 anos foi encontrado enterrado dentro da residência onde ela vivia com o pai e a madrasta. O casal foi preso após a polícia ser acionada diante da suspeita de desaparecimento e possíveis agressões contra a menina.
O caso ocorreu em Guarulhos, na Grande São Paulo. A denúncia partiu da mãe da criança, que acionou o Conselho Tutelar ao não conseguir informações sobre o paradeiro dos filhos.
Com o acionamento da Polícia Militar, equipes foram até o imóvel e abordaram o casal. Durante a conversa inicial, pai e madrasta apresentaram versões contraditórias sobre o desaparecimento da menina.
Após a inconsistência nos relatos, a madrasta confessou o crime, segundo informações oficiais. Em depoimento, ela afirmou que matou a criança após um episódio ocorrido dentro da casa.
Ainda conforme o registro policial, o pai da menina declarou que a madrasta foi responsável pelo crime e que ele teria ajudado a ocultar o corpo.
O casal foi detido e encaminhado às autoridades. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura as responsabilidades e as circunstâncias do crime.