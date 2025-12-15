SEIGO FUJIKI
Falecimento: 14/12/2025
Idade: 91 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 15/12/2025 às 17h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)
DINALVA CARVALHO
Falecimento: 14/12/2025
Idade: 67 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 15/12/2025 às 16h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
CLAUDIO VIEIRA
Falecimento: 15/12/2025
Idade: 76 anos
Velório: Velório Municipal Centro (SJC)
Sepultamento: 15/12/2025 às 16h30
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)
OSVALDO ROCHA LIMA
Falecimento: 14/12/2025
Idade: 68 anos
Velório: Velório Municipal Santana (SJC)
Sepultamento: 15/12/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)
FRANCISCO FELICIANO DE SOUZA
Falecimento: 14/12/2025
Idade: 77 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 15/12/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
CAMILA MASSEI ROCHA
Falecimento: 14/12/2025
Idade: 31 anos
Velório: Memorial Bom Retiro (Velório) (SJC)
Sepultamento: 15/12/2025 às 16h00
Local: Cemitério Memorial Bom Retiro (SJC)
MARIA IMACULADA GOMES DE MELLO
Falecimento: 14/12/2025
Idade: 80 anos
Velório: URBAM Sala 5 (SJC)
Sepultamento: 15/12/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)
HEBER JOSE DA SILVA
Falecimento: 14/12/2025
Idade: 55 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 15/12/2025 às 15h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
ROMILDA QUERINO DE SOUSA
Falecimento: 15/12/2025
Idade: 65 anos
Velório: Rua Antonio Ribeiro de Almeida, 482 - Dom Pedro I (SJC/SP)
Sepultamento: 15/12/2025 às 15h00
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)
ANTONIO DOS SANTOS BORGES
Falecimento: 14/12/2025
Idade: 85 anos
Velório: URBAM Sala 3 (SJC)
Sepultamento: 15/12/2025 às 14h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA SOUZA
Falecimento: 15/12/2025
Idade: 90 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 15/12/2025 às 14h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
ELIANA APARECIDA VIEIRA
Falecimento: 15/12/2025
Idade: 68 anos
Velório: Velório Municipal Centro (SJC)
Sepultamento: 15/12/2025 às 13h30
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)
ANA CLAUDIA DE GOES
Falecimento: 14/12/2025
Idade: 53 anos
Velório: Memorial Bom Retiro (Velório) (SJC)
Sepultamento: 15/12/2025 às 13h00
Local: Cemitério Memorial Bom Retiro (SJC)
TEREZINHA DE JESUS DA COSTA CLEMENTE
Falecimento: 14/12/2025
Idade: 78 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 15/12/2025 às 11h30
Local: Cemitério Parque das Flores (SJC/SP)
LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA
Falecimento: 14/12/2025
Idade: 52 anos
Velório: URBAM Sala 6 (SJC)
Sepultamento: 15/12/2025 às 11h00
Local: Crematório Campo das Oliveiras (Jacareí/SP)
IRINEU JOSE DA COSTA LEITE
Falecimento: 14/12/2025
Idade: 87 anos
Velório: URBAM Sala 2 (SJC)
Sepultamento: 15/12/2025 às 10h30
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)
JOSEFA MARIA SOUZA DA SILVA
Falecimento: 14/12/2025
Idade: 76 anos
Velório: URBAM Sala 3 (SJC)
Sepultamento: 15/12/2025 às 08h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
GIOVANNI SOMMA
Falecimento: 15/12/2025
Idade: 85 anos
Velório: URBAM Sala 5 (SJC)
Sepultamento: 16/12/2025 às 10h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)