ANA CLAUDIA DE GOES

Falecimento: 14/12/2025

Idade: 53 anos

Velório: Memorial Bom Retiro (Velório) (SJC)

Sepultamento: 15/12/2025 às 13h00

Local: Cemitério Memorial Bom Retiro (SJC)

TEREZINHA DE JESUS DA COSTA CLEMENTE

Falecimento: 14/12/2025

Idade: 78 anos

Velório: Parque das Flores (SJC)

Sepultamento: 15/12/2025 às 11h30

Local: Cemitério Parque das Flores (SJC/SP)

LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA

Falecimento: 14/12/2025

Idade: 52 anos

Velório: URBAM Sala 6 (SJC)

Sepultamento: 15/12/2025 às 11h00

Local: Crematório Campo das Oliveiras (Jacareí/SP)