Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (14) após matar a própria mãe com golpes de canivete. Ele confessou o crime e afirmou que havia ingerido bebida alcoólica antes do ataque. O caso foi registrado como feminicídio.
O crime ocorreu em uma fazenda na zona rural de Varginha, no Sul de Minas Gerais. A vítima foi identificada como Maria das Graças Souza Cunha, de 55 anos.
Segundo a Polícia Militar, o homicídio aconteceu no fim da noite. Por volta das 2h, o jovem procurou o gerente da propriedade e relatou que havia matado a mãe. Ao irem até a casa onde os dois moravam, foram encontradas manchas de sangue em vários cômodos.
O proprietário da fazenda orientou que a polícia fosse acionada. O rapaz permaneceu no local e, quando os militares chegaram, se apresentou espontaneamente, confessando o crime e relatando a dinâmica dos fatos.
De acordo com o depoimento, mãe e filho haviam participado de uma confraternização na própria fazenda e consumido bebidas alcoólicas. Após retornarem para casa, uma discussão teria começado e, ainda conforme o relato do suspeito, a mãe o teria agredido e tentado atacá-lo com um canivete.
O jovem afirmou que conseguiu tomar a arma e desferiu golpes no pescoço e em outras regiões vitais da vítima. Em seguida, ao perceber que ela não respirava mais, colocou o corpo em uma embalagem utilizada para armazenar café e o levou até um pasto, onde o deixou em uma vala.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e, após os procedimentos no local, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O suspeito, que não possui antecedentes criminais, foi levado para a Delegacia de Polícia de Varginha, onde permanece à disposição da Justiça.