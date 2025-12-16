Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (14) após matar a própria mãe com golpes de canivete. Ele confessou o crime e afirmou que havia ingerido bebida alcoólica antes do ataque. O caso foi registrado como feminicídio.

O crime ocorreu em uma fazenda na zona rural de Varginha, no Sul de Minas Gerais. A vítima foi identificada como Maria das Graças Souza Cunha, de 55 anos.