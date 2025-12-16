Um homem suspeito de matar um vizinho após uma discussão foi encontrado morto no sábado (13). Ele estava foragido desde o início de dezembro, quando teria cometido o homicídio motivado por um desentendimento relacionado ao volume do som.
O caso foi registrado em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Segundo a Polícia Civil, João Pedro da Costa Freitas, de 54 anos, é apontado como autor da morte de um vizinho de 51 anos, ocorrida no bairro Chapada.
De acordo com a investigação, a vítima foi encontrada sem vida na Rua Gálatas, atingida por disparos de arma de fogo. A polícia informou que, além do episódio envolvendo o som alto, os dois já tinham desavenças anteriores.
Dias depois, o corpo de João Pedro foi localizado em uma área de mata dentro da zona urbana do município, em avançado estado de decomposição. A identidade foi confirmada após os primeiros procedimentos periciais.
Natural de Ipiranga, também nos Campos Gerais, ele trabalhava como pedreiro e residia em Ponta Grossa. Conforme a Polícia Civil, o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto por outro homicídio cometido em 2015.
A corporação solicitou exames complementares para esclarecer as circunstâncias da morte, que seguem sob investigação.