Um homem suspeito de matar um vizinho após uma discussão foi encontrado morto no sábado (13). Ele estava foragido desde o início de dezembro, quando teria cometido o homicídio motivado por um desentendimento relacionado ao volume do som.

O caso foi registrado em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Segundo a Polícia Civil, João Pedro da Costa Freitas, de 54 anos, é apontado como autor da morte de um vizinho de 51 anos, ocorrida no bairro Chapada.